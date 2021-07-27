Со скульптур Екатерининского парка начали снимать "зимнюю одежду"

От деревянных футляров освободят 74 объекта.

В Царском Селе в ближайшее время освободят от специальных деревянных футляров 74 скульптуры в Екатерининском и Александровском парках. Первыми "увидели свет" фигуры китайцев с Большого китайского моста в Александровском парке и подлинная венецианская скульптура на Эрмитажной аллее Екатерининского парка. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Следующие на очереди – мраморный фонтан в Собственном садике, гальванопластические фигуры на Гранитной террасе и статуи перед фасадом Екатерининского дворца.

Ранее стало известно, что Лионский зал и Агатовые комнаты могут получить VR-копии.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"