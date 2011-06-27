Царскосельские статуи одевают в "зимнюю одежду"

С 25 октября и до следующей весны вход в Екатерининский парк – бесплатный.

В музее-заповеднике "Царское Село" начали готовить скульптуру к зиме. В специальные футляры поместят более 60 статуй. Первыми уходят на "зимовку" фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе. Мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка уже закрыт. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Этой осенью мы повторим прошлогоднее новшество. Венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее снова укроем в футляры с соответствующим изображением, и скульптура до весны останется с нами на фотографиях. Наталья Лансере, хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село"

В коллекции парковой скульптуры музея-заповедника – мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы.

С 25 октября и до следующей весны вход в Екатерининский парк – бесплатный.

Фото: ВКонтакте / Царское Село