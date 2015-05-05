Нереальные сроки и технический фильтр: московские дорожники опубликовали госзакупку с признаками коррупции

В рубрике "Культурный распил" мы продолжаем изучать подозрительные многомиллионные госзакупки от крупных российский государственных структур.

Московское ГКУ "Дирекция транспортных закупок" ищет подрядчика, который бы всего за несколько рабочих дней создал для "Центра организации дорожного движения" несколько сотен единиц сложного в производстве визуального контента: от анимационных роликов до видео с элементами моушен-дизайна. Фактически невыполнимый по срокам контракт оценивается в 31 миллион рублей и, по нашему оценочному мнению, содержит в себе признаки коррупционной закупки. Мы делимся с вами подробностями этого спорного проекта, который может ударить по репутации столичной администрации - начиная от мэра Сергея Собянина до главы департамента транспорта Максима Лискутова.

Ранее мы рассказывали о подозрительном контракте одного из департаментов Минкультуры РФ. В течение месяца после публикации материала началось расследование ФАС и МВД, спорная госзакупка была отменена, а ответственное лицо в министерстве лишилось работы. По результатам разбирательств также были приняты изменения в 44 ФЗ, закрывшие использовавшуюся схему занижения значимости ценового критерия.Чем закончится новое расследование?

Что случилось?

Дирекция транспортных закупок Москвы 20 сентября 2023 года опубликовала на портале zakupki.gov.ru проект госконтракта на выполнение работ по организации подготовки и размещения текстового и графического контента. Закупка оценивается в 31 114 000 рублей и проводится в формате электронного конкурса.

Из документации следует, что подрядчик должен в короткие сроки выполнить работы по созданию концепций и фактически изготовить 120 анимационных роликов, 88 видео с моушен-графикой, 20 видеоклипов для социальной сети "ВКонтакте", 12 роликов с элементами инфографики. Помимо видео будут созданы также 110 уникальных иллюстраций для социальных сетей и 4 мультимедийных материала в формате журналистского лонгрида. Всего - 354 единицы уникального авторского контента.

Цель создания материалов - рассказать москвичам о деятельности ГКУ ЦОДД. Он же - Центр организации дорожного движения города Москвы.

Формально сроки выполнения работ по контракту составляют 1 месяц. Однако по факту на наиболее сложные производственные этапы (как то создание концепции и сценария, продакшен контента) исполнителям отводятся от 2 до 5 рабочих дней. И это - для всего объема производства.

Что не так с этой закупкой?

Если не вдаваться в мелочи, то техническое задание по данной закупке содержит два крайне подозрительных аспекта. Во-первых, это невыполнимые сроки производства материалов, что часто встречается в случаях, когда у Заказчика уже есть лояльный исполнитель с ранее созданными материалами. Во-вторых, ТЗ содержит набор непрофессионально сформулированных требований к техническим средствам производства, ярко указывающих на непонимание авторов ТЗ специфики процесса создания анимационных роликов и съёмки постановочных видеоматериалов. Данные требования резко ограничивают потенциального исполнителя, навязывая использование (аренду или приобретение) непрофессионального или не подходящего для этих целей оборудования. Фактически речь идёт о надуманном фильтре подрядчиком по признаку наличия технических средств.

Разберём подробнее ситуацию со сроками производства. Формально срок исполнения контракта составляет 1 месяц. Однако на практике из условий тз следует, что исполнитель обязан выполнить следующий объём работ:

1. Создать 242 концепций визуальных материалов, в том числе анимационных и комплексных роликов с элементами анимации и постановочных съёмок за 3 рабочих дня; 2. Создать 88 концепций моушен эффектов за 5 рабочих дней; 3. Создать 88 детализированных сценариев для моушен эффектов с раскадровкой 5 – 10 сцен за 3 рабочих дня; 4. Создать 120 сценариев анимационных роликов или иллюстраций (срок упущен); 5. Создать 12 сценариев роликов с постановочными съёмками, содержащий описание 15- 20 сцен и аниматик за 2 рабочих дня; 6. Создать 110 иллюстраций в течение 5 рабочих дней; 7. Создать 120 анимационных роликов или иллюстраций 5 рабочих дней; 8. Создать анимацию, провести постановочные съёмки, пост обработку, смонтировать и озвучить 12 комплексных видеоматериалов За 2 рабочих дня; 9. Создать 88 моушен эффектов для соц. сетей в течение 2-х рабочих дней; 10. Создать сценарии для серии из 20 постановочных видеороликов в течение 3-х рабочих дней; 11. Создать серию из 20 постановочных видеороликов с единым набором персонажей (от 2 до 20) в течение 5 рабочих дней.

Итого 330 концепций, 220 сценариев 350 визуальных материалов из которых 240 содержат видео с анимационной графикой а 32 видеоматериала требуют постановочных съёмок. Основной объём работ по этому массивку контента в чистом виде занимает по представленям ГКУ ЦОДД порядка одной рабочей недели.

А сколько времени и средств требуется на такое производство?

Как специалисты в данной области мы оцениваем необходимые свободные ресурсы для выполнения работ в предусмотренный контрактом срок следующим образом. Разумеется наши оценки исходят из того, что исполнитель никак не связан с заказчиком и целью Заказчика не является принятие работ Исполнителя "в любом виде, главное в срок".

Во-первых выполнение пункта 8 за 2 рабочих дня невозможно ни при каких доступных ресурсах, Заказчик, по имеющимся у него причинам, решил указать самый короткий срок производства для самого сложного видеоматериала, из описанных в ТЗ. Для производства данного видеоматериала необходима разработка анимационной графики, проведение постановочных съёмок, монтаж, постобработка и озвучка готового материала. Поэтому Исполнитель, даже имеющий все необходимые ресурсы, гарантированно выплачивает штрафы за срыв сроков исполнения и рискует расторжением контракта за систематическое нарушение.

Далее в расчёте использованы минимально необходимые ресурсы для максимально быстрого выполнения всех задачи по ТЗ.

Для создания 330 концепций и 220 сценариев под них, минимально приемлемого качества, в течение 5 рабочих дней, необходимо привлечь не менее 200 режиссёров и сценаристов. Для отрисовки 110 иллюстраций по готовым концепциям в течение 5 рабочих дней, необходимо привлечь не менее 50 художников иллюстраторов. Для отрисовки графических элементов и создания анимированных фрагментов 240 видеороликов в течение 3 рабочих дней, необходимо 240 художников-аниматоров компьютерной графики. Для съёмки постановочных фрагментов 32-х видеороликов в течение 3 рабочих дней необходимо сформировать 32 съёмочные группы, каждая из которых в минимуме будет состоять из режиссёра, оператора-постановщика, звукорежиссёра, администратора/координатора/продюсера (3 специалиста не считая режиссёра, который итак работает над этими материалами).

Для монтажа всех видеоматериалов проекта в течение 5 рабочих дней необходимо привлечь не менее 200 режиссёров монтажа/монтажёров.

На всём рынке РФ нет такого количества требуемых специалистов, не говоря уж о том, что чтобы гарантировать их доступность в требуемое время они должны работать в штате организации и быть не занятыми как минимум в течение времени исполнения контракта.

Допустим, волшебство существует и нашлась организация, у которой есть все необходимые специалисты. И они как-раз сидят без работы в ожидании похожего контракта. Мы можем грубо прикинуть зарплату данной команды: 200 режиссёров по 150т.р. в месяц = 30м.р. 50 художников иллюстраторов по 90т.р. в месяц 4,5м.р. 240 художников-аниматоров компьютерной графики по 180т.р. в месяц – 43м.р. 200 режиссёров монтажа по 120т.р. в месяц 24м.р. 32 съёмочной группы по 450т.р. в месяц 14.4м.р. Итого, месяц содержания требуемой команды обойдётся 116м.р. без учёта налогов и прибыли компании.

Чем это пахнет?

Опыт изучения подобного рода контрактов указывает, что в данной закупке содержатся признаки возможной работы заказчика с афеллированным исполнителем. Когда фактически объем работ по производству видео уже выполнен или частично выполнен юридическим лицом ещё до старта торгов. Нереалистичные сроки и угроза штрафов должны в такой ситуации отпугнуть нежелательных подрядчиков (ровно как и фильтр по наличию аппаратуры). Ну а компания-победитель в таком случае получит масштабное вознаграждение за уже выполненные работы. Мы не можем утверждать, что в случае с ЦОДД на 100% реализуется подобная схема. Возможно, в связи с отсутствием компетенций в видеопроизводстве, техническое задание было составлено "по незнанию". Однако эта ситуация требует внимательного изучения как со стороны наших коллег из СМИ, так, и, возможно, правоохранительных органов.

Материал подготовлен редакцией Piter.TV