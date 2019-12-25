По стране наблюдается рост преступлений с огнестрельным оружием.

CNN: в США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные. Американские журналисты привели сведения, по результатам исследования Gun Violence Archive. Специалисты занимались мониторингом случаев насилия по стране. Установлено, что за минувшие выходные, когда отмечался День независимости, произошло свыше 40 эпизодов с открытием огня.

Эксперты выявили рост числа случаев использования огнестрельного оружия за последние полтора года. Со 2 по 4 июля в Нью-Йорке выявлен 21 такой инцидент. Жертвами преступлений стали 26 человек. В 2020 год статистика говорит о 25 случаях стрельбы и 30 погибших. За год показатель увеличился на 40 процентов по сравнению с аналогичным промежутком времени (885 жертв в 767 инцидентах).

В городе Чикаго штата Иллинойс в выходные полиция выезжала на 83 случая с применением огнестрельного оружия. Из них 14 эпизодов оказались смертельными. В том числе жертвами стали два ребенка - девочки 5 и 6 лет.

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Фото: шчфифнюсщь