CNN: Хантер Байден признает себя виновным по трем обвинениям властей США

Американец пошел на сделку с государственным обвинением.

Сын американского президента Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по ряду обвинений. Об этом во вторник сообщил местный телеканал CNN. Согласно информации от СМИ со ссылкой на представителя подозреваемого Кристофера Кларка, фигурант уголовного дела признает вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Также стороны достигли договоренности по обвинению Хантера в нарушении правил хранения оружия.

Хантер верит в то, что важно взять ответственность за ошибки, совершенные им в период неразберихи и зависимости в его жизни. заявление Кристофера Кларка

В Белом доме уведомили общественность о том, что родители Хантера Байдена поддерживают сына в процессе перестройки его жизни. Бывший американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал сделку между 53-летним сыном главы страны и американским правосудием. Политик написал в собственной социальной сети Truth Social о том, что вместо "уголовной ответственности на сотни лет" тюремного заключения Минюст США просто выписывает Хантеру Байдену штраф за нарушение правил дорожного движения.

Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт