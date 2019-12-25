CNBC: хакеры из России выложили данные 1 млн кредитных карт

Американские журналисты рассказали о преступной деятельности группировки All World Cards.

Американский телеканал заявил, что хакеры из России выложили данные 1 млн кредитных карт. Такое заявление опубликовали журналисты CNBC со ссылкой на информацию, полученную от аналитиков компании Q6. Организация занимается вопросами кибербезопасности. Специалисты объяснили, что на закрытом форуме нашли сообщение от членов группировки All World Cards сообщение об открытии частичного доступа к собственной базе. Эксперты отметили, что данным форумом пользуются в темном сегменте darkweb хакеры.

Корреспондент Эмон Джаверс предупредил, что "банки скоро почувствуют последствия". Он добавил, что группировка All World Cards была создана недавно. При этом телеканал и его сотрудники не привели доказательств своих слов. В частности, они не объяснили, почему считают эту группу хакеров российской. Канал полагает, что киберпреступники выложили часть хакерской базы для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей для остальной части.

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