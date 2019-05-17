ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах

Отмечается, что сформированные за коротких срок избирательные системы новых регионов работают исключительно профессионально.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) посчитала возможным проведение президентских выборов в новых регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, в комиссии понимают, что на территориях этих субъектов будут попытки запугать избирателей, чтобы сорвать выборы. Он подчеркнул, что подобное уже проходили на референдуме и в единый день голосования. Также Булаев отметил, что сформированные за коротких срок избирательные системы новых регионов работают исключительно профессионально. Напомним, выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Видео: ЦИК РФ