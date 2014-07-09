ЦИК отправила в Королев опергруппу из-за статьи о тренинге по нарушениям

Аудиозапись с доказательствами "фальсификации" направлена "Новой газетой" в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отправила в подмосковный город Королев оперативную группу из-за статьи о тренинге по нарушениям. Информация опубликована в Telegram-канале ЦИК. Специалисты проверят данные, опубликованные ранее журналистами "Новой газеты". В СМИ появилась аудиозапись с якобы совещания о "фальсификации выборов".

Должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор. заявление ЦИК

ЦИК получил запись и направил официальные письма генеральному прокурору, руководителю Следственного комитета, главе Московской области и председателю региональной избирательной комиссии. Чиновники рекомендовали настоятельно разобраться в ситуации в максимально сжатые сроки и расследовать факты возможного злоупотребления должностными обязанностями.

Памфилова грозится наслать на Петербург прокуратуру из-за миграции глав избиркомов.

Фото: Kremlin.ru