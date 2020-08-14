За главного оппозиционного кандидата, согласно данным ЦИК, голос отдали 10,1% избирателей.

ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов президента.

Согласно официальным результатам, в на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1%.

За главного оппозиционного кандидата, согласно данным ЦИК, голос отдали 10,1% избирателей.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссия Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение. В нём она призывает мэров белорусских городов самим выступить организаторами протестных акций против фальсификаций на выборах президента и полицейского насилия. Она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё, а также свою команду — из штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Тихановская заявила, что защищать свой выбор нужно ненасильственными методами.

Видео: Youtube/Страна для жизни