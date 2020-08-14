  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:14
244
matveyvn
Код вставки плеера

ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов президента

0 0

За главного оппозиционного кандидата, согласно данным ЦИК, голос отдали 10,1% избирателей.

ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов президента.

Согласно официальным результатам, в на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1%.

За главного оппозиционного кандидата, согласно данным ЦИК, голос отдали 10,1% избирателей.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссия Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение. В нём она призывает мэров белорусских городов самим выступить организаторами протестных акций против фальсификаций на выборах президента и полицейского насилия. Она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё, а также свою команду — из штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Тихановская заявила, что защищать свой выбор нужно ненасильственными методами.

Видео: Youtube/Страна для жизни

 
Теги: выборы президента белоруссии, протесты в беларуссии, цик белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии