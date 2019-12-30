Центробанк выявил многомиллиардную "дыру" в капитале "Невского банка"

Отрицательный капитал петербургского банка составил 2,7 миллиарда рублей.

Центробанк вычислил размер так называемой "дыры" в капитале петербургского "Невского банка", сообщила пресс-служба организации 30 января. Отрицательный капитал петербургской кредитной компании составил 2,713 миллиарда рублей.

Результаты обследований показали, что активы банка составляют более 286 миллионов рублей, а объем обязательств – 3 миллиарда рублей.

В минувшем декабре Банк России отозвал у петербургского "Невского народного банка" лицензию, после чего подал иск о банкротстве. Организация утратила весь свой капитал из-за хищения крупной части активов.

Ранее с банка ВТБ взыскали 4 млрд рублей по иску о "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV