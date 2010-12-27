Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 21 августа

Доллар и евро подорожали на 17,58 копейки и на 2,82 копейки соответственно.

Согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на среду, 21 августа, доллар подорожал на 17,58 копейки – до 66,784 рубля. Курс евро на среду вырос на 2,82 копейки – до 73,9766 рубля. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) также выросла на 10,94 копейки и теперь составила 70,0207 рубля. Бивалютная корзина – это способ стабилизации российского рубля, которым пользуется ЦБ. Таким методом определяется реальный курс рубля к двум самым распространённым валютам, что даёт возможность понять ценность отечественных денег на международном рынке

Ранее ведущие инвестиционные банки заявили, что в ближайшие пять лет курс доллара может упасть на 25%.

Ранее эксперты развенчали пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля.

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