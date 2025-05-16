ЦБ скоро выпустит разъяснения по выпуску привязанных к криптовалюте фининструментов

Эльвира Набиуллина рассказала о совместной работе с Минфином.

Центральный Банк России готовит разъяснение для внутреннего рынка по выпуску производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Соответствующие данные чиновница из государственного финансового регулятора привела в ходе выступления на конференции "Российский фондовый рынок - 2025", организованной НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка). Эксперт заметила, что уже сейчас высказывается тезис о готовности выпуска беспоставочных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалют.

Мы согласны в том, что квалифицированным инвесторам в нынешним понимании должны быть разрешены уже сейчас, для этого не нужны экспериментальный режим, отдельная инфраструктура. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: необходим решительный разворот в сторону развития рынка капитала.

Фото и видео: RuTube / НАУФОР