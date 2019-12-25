ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию кредитов для россиян и субъектов МСП

Решение было принято из-за роста распространения коронавируса и введения ограничений.

Центробанк рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для россиян и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил регулятор.

В сообщении говорится, что данное решение было принято из-за роста распространения коронавируса и ввода ограничительных мер. Предполагается, что это может повлиять не возможность предпринимателей и граждан своевременно платить по кредитам и займам.

Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд, - сообщили в ЦБ.

Было решено до 30 сентября этого года продлить снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что регулятор будет и дальше оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки бизнеса и россиян.

Ранее мы писали, что в России число активных потребкредитов снизилось в мае.

Фото: pixabay