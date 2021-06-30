ЦБ проведет глубинный анализ своих целей и инструментов

Работа будет проводиться комплексно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса заявила, что ЦБ в этом году намерен провести глубинный анализ своих целей и инструментов.

По ее словам, большинство центральных банков проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. Особенно это касается банков, которые следуют политике таргетирования инфляции.

То, что обычно называют monetary policy review, или по-русски - обзор денежно-кредитной политики. В этом году такую процедуру хотим провести и мы, - сказала Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что Банк России уже несколько лет проводит политику таргетирования инфляции на уровне 4%. Однако за это время рынок несколько изменился.

Выбранная нами операционная процедура также соответствовала структуре рынка, и надо понять, не поменялась ли эта структура и не требуются ли какие-то изменения процедуры, - сказала Набиуллина.

По ее словам, работу планируется проводить комплексно.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин назвал поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса мошенничеством.

Видео: YouTube / Банк России