Путин назвал опасным преступлением подделку сертификатов о вакцинации

Глава РФ оценил рост преступлений по фальшивым медицинским документам.

Российский президент Владимир Путин назвал поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции обычным мошенничеством, поэтому бороться с ним нужно в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Так политик прокомментировал во время прямой линию ситуацию, возникшую после того, как в ряде регионов объявили об обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Глава государства считает, что при этом данный вид преступления - опасен, так как касается здоровья населения страны.

Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил, что нарушителей законодательства будут привлекать к ответственности. Сейчас в МВД работают на то, чтобы пресекать подобного вида правонарушения.

Путин отметил выдающиеся достижения Петра I, Екатерины Великой и Александра I.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным