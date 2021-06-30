Путин отметил выдающиеся достижения Петра I, Екатерины Великой и Александра I

Глава РФ призвал россиян быть достойными предков.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос а вопрос о самом лучшем времени в российской истории.Об этом политика спросили во время прямой линии. Глава государства уточнил, что соотечественники должны быть достойными славных деяний предков. Глава РФ вспомнил допетровское время и период правления Петра I, который занимался крупными реформами, преобразившими государство.

В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. Ну, а, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой. Владимир Путин, президент РФ

Политик рассказал, что это и многое другое следует изучать последующим поколениям в истории. Он призвал россиян помнить имена и деяния предков, а также отдавать им дань уважения.

Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным