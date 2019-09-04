ЦБ предупредил о новом способе кражи денег через соцсети

Самый популярный способ кражи денег – взлом аккаунта и отправка друзьям сообщений с просьбой оказать финансовую помощь.

В Центробанке заметили рост числа хищений денежных средств россиян с помощью социальных сетей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.

Теперь злоумышленники решили переключиться с пенсионеров на экономически активных граждан. Самый популярный способ кражи денег – взлом аккаунта и отправка друзьям сообщений с просьбой оказать финансовую помощь.

Некоторые мошенники даже используют голос владельца аккаунта, чтобы ввести в заблуждение. Однако, данный способ еще не так широко распространен из-за его дороговизны.

В июле банки устранили ошибки в банкоматах во избежании мошеннических операций.

Видео: YouTube/ WNYC, Наука 2.0