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ЦБ предупредил о новом способе кражи денег через соцсети

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Самый популярный способ кражи денег – взлом аккаунта и отправка друзьям сообщений с просьбой оказать финансовую помощь. 

В Центробанке заметили рост числа хищений денежных средств россиян с помощью социальных сетей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.

Теперь злоумышленники решили переключиться с пенсионеров на экономически активных граждан. Самый популярный способ кражи денег – взлом аккаунта и отправка друзьям сообщений с просьбой оказать финансовую помощь. 

Некоторые мошенники даже используют голос владельца аккаунта, чтобы ввести в заблуждение. Однако, данный способ еще не так широко распространен из-за его дороговизны.

В июле банки устранили ошибки в банкоматах во избежании мошеннических операций.

Видео: YouTube/ WNYC, Наука 2.0 

Теги: взлом, мошенники, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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