ЦБ представит в новом дизайне банкноту номиналом 100 рублей

Регулятор будет работать над повышением защиты и долговечности денежных знаков.

Зампред ЦБ Михаил Алексеев заявил на лекции в Высшей школе экономики, что в России будет представлена в новом дизайне купюра номиналом 100 рублей.

Он отметил, что в ближайшие месяцы, а может и недели, регулятор представит на пресс-конференции новую банкноту. По словам Алексеева, Центробанк до 2025 года будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков.

Предполагается, что в 2022 году будет запущена банкнота номиналом 100 рублей, а в 2023 году – банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей. В 2024 году могут запустить в обращение банкноту номиналом 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Ранее мы собщали, что Банк России предлагает запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

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