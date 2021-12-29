ЦБ повысил официальный курс доллара на 18 января

Он вырос на 27,36 копейки.

Центробанк России установил официальный курс доллара и евро на вторник, 18 января. Так, курс доллара вырос на 27,36 копейки, до 76,0404 рубля.

При этом регулятор понизил официальный курс евро на вторник до 86,8609 рубля. По сравнению с предыдущим показателем снижение составило 2,85 копейки.

Так, рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 80,9096 рубля, увеличившись на 13,76 копейки.

Ранее финансист заявил, что курс доллара может упасть до 72 рублей.

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