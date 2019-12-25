ЦБ понизил курс доллара на 7 июля

Курс евро также был понижен.

На 7 июля этого года Банк России установил курс доллара на уровне 73,266 рубля. Это на 8,8 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил также курс евро на 2,38 копейки. Он составил 87,0034 рубля.

Ранее эксперт назвала главные финансовые ошибки россиян. По ее словам, главными ошибками являются отсутствие накоплений, розничное инвестировании без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

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