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ЦБ ожидает ужесточения условий кредитования для россиян
Сегодня, 8:54
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ЦБ ожидает ужесточения условий кредитования для россиян

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Требования к заемщикам могут ужесточить.

Центробанк ожидает, что в 2021 году российские банки начнут поднимать ставки по кредитам, а также поменяют условия выдачи кредитов. Причем не в лучшую для заемщиков сторону. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ, — говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что в этом году сократится размер ссуды, а также срок кредитования. Кроме того, будут ужесточены и требования к заемщикам.

При этом отмечается, что крупнейшие российские банки выдачу кредитов не усложняли, в будущем делать этого тоже не планируют. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на представителей Промсвязьбанка и Сбербанка.

Ранее финансист рассказал, когда кредит опасно гасить досрочно. 

Фото: pixabay 

Теги: банк россии, условия кредитования
Категории: Новости России, Лента новостей,

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