Финансист рассказал, когда кредит опасно гасить досрочно

Этого не стоит делать, если нет подушки безопасности.

Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, когда опасно гасить кредит досрочно. Об этом пишет "Прайм".

По словам эксперта, не нужно гасить кредит досрочно, если нет подушки безопасности. Григорян отметил, что на случай потери дохода у семьи должны быть накопления. Если же этого нет, то придется брать новый кредит при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Однако финансист подчеркнул, что у досрочного погашения кредита больше плюсов, чем минусов. Таким образом можно сэкономить на выплате процентов, а также при частично-досрочном погашении можно сократить сумму платежа или срок кредита.

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