ЦБ отозвал лицензию у АО "КС Банк"

Банк занимал 176 место в банковской системе России.

С 6 августа ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "КС Банк" (город Саранск). Об этом сообщает регулятор.

Согласно данным Центробанка, на 1 июля "КС Банк" в банковской системе России занимал 176 место по величине активов. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам начнутся не позднее 20 августа.

По информации АСВ, предварительно страховая ответственность агентства оценивается в 9 млрд рублей.

Ранее заместитель министра экономического развития Илья Тарасов заявил, что долговая нагрузка россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне.

Фото: cbr.ru