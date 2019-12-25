ЦБ и ФАС хотят ужесточить правила рассылки рекламы банками

В некоторых случаях заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы.

В ближайшее время российским банкам порекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламы, его предлагают вывести в отдельный документ. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что письмо ЦБ и ФАС по поводу ужесточения правил рассылки рекламы участникам финансового рынка должны разослать со дня на день.

Так как на практике возникают случаи, когда условие на распространение такой информации включается в текст кредитного договора или иных документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг. При этом заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы, — сообщается в документе.

Отмечается, что отказ заемщика от получения рекламы не должен быть основанием для отказа в получении кредита или займа.

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