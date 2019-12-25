  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказал, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно
Сегодня, 8:49
163
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт рассказал, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно

0 0

В некоторых банках предусматриваются штрафные санкции.

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков рассказал агентству "Прайм", что невыгодно досрочно гасить ипотеку, если она была взята под низкий процент. Это может быть программа льготной или семейной ипотеки со ставкой 6,5%.

По его словам, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть возможность вложения денег под больший процент, чем процент по ипотеке. Кулаков отметил, что из-за повышения ключевой ставки ЦБ в ближайшее время ставки по депозитам могут вырасти в отличие от процента по ипотеке.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых банках предусмотрены штрафные санкции из-за погашения ипотеки раньше определенного срока.

Фото: pixabay 

Теги: досрочное погашение ипотеки, ключевая ставка
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии