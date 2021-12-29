Эксперт рассказала, как выгоднее погасить ипотеку досрочно

Ипотеку досрочно моно погасить двумя способами.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Российской газете", как выгоднее всего погасить ипотеку. Она отметила, что это лучше сделать в первую половину срока кредитования.

По ее словам, каждый месяц платеж одинаковый. Он состоит в пропорции из тела кредита и процентов. В первую половину срока в пропорции больше процентов, поэтому основной долг выплачивается медленно. А вот ближе к окончанию срока преимущественно гасится основной долг.

Дайнеко сказала, что ипотеку можно погасить частями или полностью. При выплате частями можно либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо сократить срок кредитования Таким образом, с помощью первого варианта можно снизить финансовую нагрузку, а второй вариант позволяет сократить сумму переплаты.

Эксперт отметила, что можно также выбрать снижение платежа и обеспечить себе определенную гарантию платежеспособности в трудные времена. Однако платить придется все ту же сумму. Получается, что часть денег будет уходить в обязательный платеж, а другая часть на досрочное погашение по заявлению. Таким образом ежемесячный платеж постепенно снизится и можно будет ипотеку закрыть раньше.

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