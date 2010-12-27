ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8.25%: что это значит?

Сегодня, 27 октября, стало известно о снижении ключевой ставки в России. Рассказываем, что это значит и как повлияет на жизнь простых россиян снижение ключевой ставки.

Центробанк снизил ключевую ставку, последние новости

В России в очередной раз понижена ключевая ставка. Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, ключевая ставка понижена с 8.5% до 8.25% годовых. Таким образом, речь идет о понижении на 0.25% годовых. Информация о решении регулятора уже появилась на сайте Банка России.

Свое решение руководство Центробанка РФ объясняет стабильной инфляцией и стабилизацией экономики страны. В отчете говорится, что новая ключевая ставка введена с опорой на годовой показатель инфляции в 4%. Отметим, что это уже второе снижение ключевой ставки за осень 2017 года. В сентябре она была понижена с 9% до 8.5% годовых.

"Совет директоров Банка России 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 8,25% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остаётся вблизи 4%", — говорится в сообщении.

Что такое ключевая ставка

Параметры ключевой ставки в стране определяет Центробанк. Этот показатель объединяет в себе два важных значения: минимальный процент кредита от госбанка и максимальный размер депозита от него же. Как правило, вслед за снижением ключевой ставки наблюдается снижение кредитных и ипотечных ставок в коммерческих банках. При этом уровень процентов на депозитных вкладах также снижается.

Получается, что снижение ключевой ставки выгодно гражданам, которые планируют брать потребительские, автомобильные и ипотечные кредиты. При этом оно менее выгодно тем, кто любит хранить деньги на вкладах в российских банках.

Яркий пример: после снижения ключевой ставки в сентябре 2017 крупнейшие банки РФ понизили ставки на ипотечные кредиты и рефинансирование ипотеки до рекордных показателей. Скорее всего, очередное снижение ключевой ставки спровоцирует новые решение от коммерческих банков по кредитным продуктам.

Ранее мы писали, что в Китае запретили криптовалюты