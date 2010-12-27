В Китае запретили криптовалюты

Китай объявил не закона все операции с цифровыми деньгами.

Народный банк Китая объявил криптовалюты вне закона. Все операции, которые привлекают денежные средства в биткоинах эфирах и других “валютах” с сегодняшнего дня должны быть прекращены. Организации, которые уже успели провести такие “обмены” должны вернуть финансы инвесторам. Центробанк Китая планирует закрыть 43 платформы криптовалют.

Тем не менее, токены по мнению представителей банка хотя и не являются платежным инструментом, но подрывают стабильность денежной системы государства. Власть хочет поддержать традиционные активы, которые становятся менее востребованным платежным средством.

Министерство финансов России с 2012 года добивается уголовной ответственности за использование операций с криптовалютой. В блтжайшем будущей правительство может ограничить массовую продажу цифровой валюты населению.

Напомним, что в эту субботу курс одного биткоина перевалил за пять тысяч долларов. Стоимость одного эфира сейчас варьируется от 300 до 400 американских единиц.