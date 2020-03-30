Центробанк приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

В течение 2019 года Банк России регулярно покупал монетарное золото для пополнения резервов.

Центробанк РФ с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дальнейшее решение о покупке будут принимать по ситуации на финансовом рынке. В течение 2019 года Банк России регулярно покупал монетарное золото для пополнения резервов. По итогам прошлого года резервы в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны).

Доля золота в резервах страны выросла с 18,5% до 19,9%.

Секретный экспорт России составил более $55 млрд.