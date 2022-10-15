CASC: Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-36"

Аппарат запущен из провинции Сычуань.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC) рассказала о том, что Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования состояния планеты "Яогань-36". Старт состоялся при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в 03:12 утра 15 октября по местному времени (в 22:12 вечера 14 октября по времени Москвы) с территории космодрома Сичан, находящегося в юго-западной провинции Сычуань. Специалисты заметили, что спустя некоторое время аппарат успешно вышел на заданную заранее орбиту Земли.

Напомним, что китайские путники "Яогань" в основном предназначены для ученых, для проведения экспериментов, исследования земельных ресурсов и анализа урожайности земель. Аппаратура также применяется для оценки угроз и предотвращения стихийных бедствий.

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Фото и видео: YouTube / SciNews