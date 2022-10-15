Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

На землю вернулись четыре астронавта из США и Италии.

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX в 19:05 вечера 14 октября по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, после чего "Свобода" приводнилась в акватории Атлантического океана, вблизи побережья штата Флорида. Известно, что на планету вернулся экипаж из четырех человек.

Напомним, что "Свобода" (Freedom) прибыл на МКС в апреле 2022 года. Аппарат доставил на орбиту Земли астронавта из NASA Челлу Линдгрен, Боба Хайнса, Джессику Уоткинс и итальянскую представительницу Самант Кристофоретти. Вместе с ними на Землю вернулись результаты научных экспериментов. Они должны были вернуться на Землю в среду, но запуск перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Капсула с астронавтами приводнилась около 16:50 по времени Восточного побережья США (в 23:50 вечера 14 октября по времени Москвы).

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС.

Фото и видео: NASA

