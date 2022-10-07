Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС

Экипаж уже перешел по шлюзу на МКС.

Американский космический корабль Crew Dragon от компании-оператора SpaceX с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к Международной космической станции. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте NASA (Американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Известно, что касание корабля со станцией состоялось в 00:01 по московскому времени. Далее аппарат закрепился у стыковочного узла околоземной орбитальной станции. Представители пресс-службы "Роскосмоса" добавили, что новый экипаж присоединился с астронавтам 68-ой длительной экспедиции после открытия переходных люков. Сейчас на МКС находятся космонавты из России Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, Франсиско Рубио, европейка Саманта Кристофоретти.

На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян. пресс-служба "Роскосмоса"

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС.

Фото и видео: YouTube / SciNews