Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon от компании-оператора SpaceX с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к Международной космической станции. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте NASA (Американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства).
Известно, что касание корабля со станцией состоялось в 00:01 по московскому времени. Далее аппарат закрепился у стыковочного узла околоземной орбитальной станции. Представители пресс-службы "Роскосмоса" добавили, что новый экипаж присоединился с астронавтам 68-ой длительной экспедиции после открытия переходных люков. Сейчас на МКС находятся космонавты из России Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, Франсиско Рубио, европейка Саманта Кристофоретти.
На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян.
пресс-служба "Роскосмоса"
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС.
Фото и видео: YouTube / SciNews
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