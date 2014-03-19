Стоимость объекта составила 309 млн рублей.

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Тосно готовится к началу работы. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройндазор Ленинградской области. Об этом сообщила региональная администрация.

В двухэтажном корпусе разместились два отделения: патолого-анатомическое и районное судебно-медицинское. В патолого-анатомическом отделении лаборатория оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием для 12 тысяч исследований биопсийного и операционного материала в год. Помимо этого на втором этаже расположены помещения для врачей и обслуживающего персонала, душевые и помещения, связанные с обслуживанием граждан.

Стоимость объекта составила 309 млн рублей.

В Выборге создадут секцию по авиамоделированию для детей и отделения по обучению управлению БПЛА для взрослых.

Фото: администрация Ленобласти