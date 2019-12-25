Петербургские муниципалитеты будут обязаны планировать бюджеты на трёхлетний период

На данный момент 98 петербургских муниципалитетов Петербурга из 111-ти планируют свой бюджет на срок более 1 года.

Парламентарии ЗакСа Петербурга поддержали законопроект, обязывающий городские муниципалитеты планировать бюджеты на трёхлетний период. Решение было вынесено на первом осеннем заседании в среду, 13 сентября.



По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, за счёт перехода всех МО Северной столицы на трёхлетнее планирование бюджетов призвано повысить качество управления бюджетным процессом, а также усовершенствовать механизмы бюджетного планирования, обеспечить предсказуемость доходов и расходов на местном уровне, и, наконец, поднимет эффективность бюджетных средств.



Отметим, что на данный момент 98 петербургских муниципалитетов Петербурга из 111-ти планируют свой бюджет на срок более 1 года. Парламентарий Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что более долгосрочное планирование принято в ведущих странах мира.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском ЗакСе обновили технику для голосования.

Фото: Piter.TV