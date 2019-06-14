В петербургском ЗакСе обновили технику для голосования

В Большом зале Мариинского дворца появились новые мониторы, кнопки для голосования и беспроводные зарядки.

В среду, 13 сентября, в Большом зале Мариинского дворца началось первое за осенний сезон заседание депутатов петербургского парламента. Для депутатов ЗакСа обновили технику, которая используется при голосовании. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Так, в распоряжении депутатов оказались появились новые мониторы, кнопки для голосования и беспроводные зарядки. Вся перечисленная техника произведена в России.

По словам спикера петербургского ЗакСа Александра Бельского, в конце года депутатов ждёт достаточно большой объём работы: основные законы, которые им предстоит рассмотреть, коснутся укрепления социальной сферы, а также развития экономики и трансформации инфраструктуры. Известно, что совместный с губернатором план работы парламентариев содержит 54 документа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге может увеличиться количество мировых судей из-за штрафов за неуплату парковки.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)