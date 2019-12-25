Средства направят также на реконструкцию 27 учреждений культуры.

В среду, 27 октября, губернатор Александр Беглов сообщил, что Смольный профинансирует реконструкцию здания "Мюзик-Холла" и капитальный ремонт 27 учреждений культуры.

В своем докладе первому чтению бюджета на 2022-2024 годы губернатор заявил, что в рамках Адресной инвестиционной программы на строительство и реконструкцию объектов культуры планируют направить 21,4 млрд рублей.

В 2024 году должны завершить работы по приспособлению для современного использования здания театра "Мюзик Холл", реконструкцию комплекса зданий "Академии танца Бориса Эйфмана", реконструкцию зданий арт-пространства "Открытая сцена".

На капитальный ремонт 27 учреждений культуры в проекте бюджета предусмотрели 6,6 млрд рублей.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга предложил создать для города отдельную государственную программу по экологии.

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