Губернатор Петербурга предложил создать для города отдельную государственную программу по экологии

Беглов сказал о том, что поддержание и восстановление экологии требуют адекватных финансовых ресурсов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать отдельную государственную программу в городе по экологии. Об этом он сказал на пленарном заседании в ЗакСе 27-го октября.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" в Петербурге начинают ликвидировать объекты накопленного вреда. Шагом навстречу экологии также стал переход к новой системе обращения с отходами, а именно — создание единого мусорного оператора совместно с Ленобластью. "Невскому экологическому оператору" предстоит систематизировать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение городского мусора.

До 2024 года в планах перевести 27 котельных, работающих на твердом и жидком топливе, на газ и электрокотлы.

При этом на направление "Охрана окружающей среды" из бюджета Петербурга в 2022 году планируют выделить только 2 млрд рублей, что составляет 0,22% от всего запланированного бюджета.

Фото: комитет по природопользованию и охране окружающей среды СПб