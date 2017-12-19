Бузова выложила видео развратных танцев на пляже

Ольга Бузова выложила в Instagram очередное эротическое видео.

Поклонники обсуждают очередное горячее видео, которое певица и модель Ольга Бузова выложила в личном Instagram. На этот раз гламурная звезда запостила ролик, снятый в далеком Пхукете. В кадр попали танцы Ольги Бузовой на пляже курортного города в обтягивающем купальнике. Экс-участница "Дома-2" не стесняется камеры и раскованно движется на горячем океанском песке.

В комментарии к записи Ольга Бузова призналась, что так она провела первый день своего отпуска. По ее словам, сейчас певица чувствует себя счастливой и желает того же подписчикам.

Менее, чем за час видео получило более 600 000 просмотров и тысячи лайков.

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Видео: Instagram, Ольга Бузова