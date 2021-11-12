На этот раз она пожаловалась на боли в руке.

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь оказалась в больнице. Об этом она сама рассказала в Instagram.

Паника уже поднялась нешуточная. Вы меня простите, что я не выходила в сторис. Просто мне кажется, что здоровье – это намного важнее, чем запилить фотку в Instagram. Заявила артистка в сторис

Ольга рассказала, что получила травму во время сбора чемоданов для переезда в новую квартиру. Телеведущая резко взяла тяжесть, и у нее немного атрофировалась правая рука. По словам звезды, это все последствия прошлогодних тренировок на льду.

Лед меня не отпускает. Отметила она

Бузова также добавила, что была на массаже и показала синяки от него на руке. В ближайшее время она планирует активно заняться своим здоровьем, потому что "важнее в жизни нет ничего".

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Видео: Instagram / buzova86