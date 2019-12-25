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Молодой человек получил ожоги головы и рук после взрыва бутылки с розжигом на Эриванской
Сегодня, 8:27
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Молодой человек получил ожоги головы и рук после взрыва бутылки с розжигом на Эриванской

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Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Вечером в среду, 9 августа, в больницу обратился 19-летний молодой человек, сообщив, что пострадал от взрыва бутылки с розжигом. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл примерно в 17.00 на Эриванской улице. В результате пострадавший получил ожоги головы и верхних конечностей.   

Молодого человека госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что 8-летний петербуржец получил 60% ожог тела после игры с горящей палкой.

Фото: Piter.TV

Теги: поисшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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