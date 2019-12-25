Шторм с ливнем сломали в Петербурге шесть деревьев

Непогода нагрянула на город вечером вторника.

Непогода, обрушившаяся на Петербург вечером вторника, залила дороги обильным ливнем, побила машины градом и сломала пару деревьев. Как рассказали в пресс-службе Смольного, мощный ветер сломал шесть городских деревьев, без больших потерь удалось обойтись.

Сильнее всего пострадали проезжие части, поскольку канализация не справилась с таким объемом выпавших осадков, и дороги буквально превратились в реки. В администрации отметили, что мощный напор ливневой воды даже выбил в нескольких люках чугунные крышки. Дежурная служба зарегистрировала 27 обращений от горожан об открытых колодцах. Всего во время и после шторма в городе работали 500 единиц техники и свыше тысячи специалистов ручного труда.

Также мы рассказывали, что потолки в пешеходном переходе у метро "Купчино" не выдержали ливня.

Фото: пресс-служба Смольного