Bungie представила релизный трейлер эпизода "Неупокоенный" для Destiny 2

Нововведения в игре будут доступны с 8 октября.

Студия разработки компьютерных игр Bungie выпустила релизный трейлер грядущего эпизода "Неупокоенный" (Revenant) для своего шутера Destiny 2: The Final Shape. Обновление станет доступно для пользователей уже 8 октября. Оно предложит огромное количество изменений и исправлений. По-прежнему игрокам предстоит охотиться на Фикрула — Фанатика и лидера Отверженных.

Авторы отметили ряд ключевых нововведений текущего эпизода. В частности, речь идет о правках в сюжетную структуру. В результате доработки контент каждого акта будет доступен геймерам сразу, а не разбит на три недельных сегмента. Также в игре появится возможность смешивания зелий. За счет новой системы пользователи будут получать для себя мощные расходники, которые пригодятся для сражений. Начиная с "Неупокоенного", все сезонные пушки невозможно будет скрафтить. Получить вооружение можно исключительно за счет прохождения запланированных разработчиками активностей. При помощи "особых ресурсов" получится переработать оружие из рейда "Сад Спасения". В игре появится новое подземелье и экзотическая снайперская винтовка "Ледоруб", которые станут доступны с 11 октября. Создатели решили увеличить максимальный уровень силы героев, провести в рамках эпизода "Фестиваль Усопших", а также изменить ряд пунктов в PvP-режиме.

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Фото и видео: YouTube / Destiny 2