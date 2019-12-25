Болгарское издание объяснило, почему Индия может заменить российские Су-57 американскими самолетами.

Bulgarian Military: Индия готова отказаться от покупки Су-57 в пользу F-35. Авторы публикации рассказали, что в Нью-Дели готовы закупить американские истребители пятого поколения, а не российский самолет. Военные эксперты из РФ отмечают, то Су-57 нет на вооружении даже в ВКС России, а Индия не подавала никаких заявок на него приобретение. В связи с этим специалисты считают иностранный материал "странным".

Напомним, что индийская сторона вышла из совместного с РФ проекта по созданию новейшего истребителя – FGFA, выставив целую серию претензий Bulgarian Military

Журналисты отметили, что Индию не устроили цена, а также "несоответствующая авиация двигателей", которая не может относиться к самолетам пятого поколения. По данным СМИ, стоимость Су-57 может варьироваться от 150 до 200 млн долларов. Экспортная цена на F-35 достигает 120-140 млн долларов.

Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу.