На судоремонтном заводе на Канонерском острове горел буксир

Площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров.

Утром в Петербурге на Канонерском острове горожане увидели задымление. На судоремонтном заводе горит буксирный корабль. Об этом сообщают очевидцы.

Площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. На месте работает пожарный отряд. Дым виден с юго-запада и ЗСД.

Канонерский судоремонтный завод находится на Канонерском острове. Он был построен еще в 1883 году. Со временем на заводе стало сокращаться количество рабочих и число ремонтируемых кораблей. По данным за 2012 год, на заводе работали 653 человека и там ремонтировали 54 корабля. Статистики за последние годы нет.

Пока нет данных о пострадавших, но пожар силами ГУ МЧС Санкт-Петербурга локализован.

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Фото и видео: Piter.TV