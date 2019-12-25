Бухгалтер детсада похитила из бюджета более 5 млн рублей

Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в детском саду Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что с 2018 года главбух детского сада № 82 Красногвардейского района предоставлял в банк зарплатные ведомости с завышенными суммами выплат отдельным сотрудникам.

Таким образом из бюджета города было похищено более 5 миллионов рублей.

Ранее полиция Петербурга раскрыла мошеннические схемы с банковскими картами.

Фото: Piter.TV