Бухгалтер детсада похитила из бюджета более 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в детском саду Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что с 2018 года главбух детского сада № 82 Красногвардейского района предоставлял в банк зарплатные ведомости с завышенными суммами выплат отдельным сотрудникам.
Таким образом из бюджета города было похищено более 5 миллионов рублей.
Ранее полиция Петербурга раскрыла мошеннические схемы с банковскими картами.
Фото: Piter.TV
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