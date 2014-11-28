  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Будущий вице-губернатор Мейксин решил не называть сроки муниципальной реформы
Сегодня, 10:56
95
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Будущий вице-губернатор Мейксин решил не называть сроки муниципальной реформы

0 0

Он отметил, что для ответа ему необходимо изучить проблему.

В среду, 13 октября, претендент на должность вице-губернатора глава Центрального района Максим Мейксин не смог ответить на вопрос коммунистки Ирины Ивановой, сообщил ЗакС.ру.

Мейксина попросили назвать сроки муниципальной реформы, в ответ чиновник отметил, что ему нужно погрузиться в проблему. По его словам, ситуация известна только в шести муниципалитетах, а для точных сроков нужно изучить информацию по всем 111 округам. Вместе с тем, на вопрос представителя "Справедливой России – За правду", Мейксин уточнил, что муниципалам нужно добавить полномочий.

Ранее мы писали, что главу Центрального района Петербурга предложили на пост вице-губернатора.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин

Теги: вице-губернаторы, муниципальная реформа, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии