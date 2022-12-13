Брянский мальчик Федор рассказал о ранении во время атаки диверсантов Украины

Мальчик объяснил, что сначала даже не почувствовал ранение.

Десятилетний мальчик по имени Федор из Брянской области, получивший ранение во время атаки украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о том, почему не сбежал. Он принял решение вывести из-под обстрела противников девочек.

Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля. сообщал Федор

Напомним, что утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.Известно, что иностранные бойцы обстреляли два гражданских автомобиля, в которых находились мирные жители. В одном из транспортных средств находились Федор и две девочки, которые ехали в школу. Несмотря на ранение, ребенку удалось выбраться из машины и помочь остальным. В настоящее время медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Сестные власти в регионе готовят документы для награждения Федора медалью "За отвагу".

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье