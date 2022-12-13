Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска

Юрий Марченко рассказал о военных преступлениях ВСУ.

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям города Артемовска (украинское название - Бахмут). Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей"поделился пожилой мужчина, которого военные эвакуировали с территории населенного пункта в Донецк. Юрий Марченко пояснил, что неонацисты от киевского режима таким образом убили его жену. Он добавил, что в преступлении повинны женщины-военнослужащие ВСУ.

Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела. Юрий Марченко, житель Артемовска

Мужчина пояснил, что его соседка рассказала о том, что стрельбу вели две женщины-снайперы в украинской форме, одну из которых позже мужчина заметил сам. Пожилой человек объяснил СМИ, что одна из снайперов стреляла по гражданскому населению с чердака дома. Погибшую супругу Юрий вынужден был похоронить прямо в своем огороде, так как из-за постоянных обстрелов невозможно было добраться до местного кладбища.

Житель Артемовска Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости