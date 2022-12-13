Юрий Марченко эвакуирован из Артемовска в Донецк.

Голодные украинские солдаты в городе Артёмовске просят еду у местных жителей. Об этом в ходе интервью с журналистами "РИА Новости" рассказал эвакуированный мужчина по имени Юрий Марченко. Местный житель пояснил, что в настоящее время бойцы частной военной компании "Вагнер" эвакуируют мирное население на подконтрольную Москве безопасную территорию. В частности, из Артомовска в пятницу 3 марта в Донецк прибыла группа, в которой оказался Марченко.

Некоторые приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Я говорю: "Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего. пожилой мужчина.

Гражданский рассказал про земляка, который вывозил из города семью с женой и двумя детьми для того, чтобы уберечь их от боевых действий. Однако украинец был схвачен украинскими военными и насильно отправлен воевать под Артёмовск в рамках мобилизации населения.

Пентагон отрицает, что США передавали Киеву данные для нанесения ударов по территории РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости