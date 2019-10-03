Брокер Ракута спрогнозировал падение сделок после отмены льготной ипотеки

Эксперт прокомментировал завершение программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал падение сделок после отмены льготной ипотеки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал завершение в России программы массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. По его словам, это было известно давно, а другие ипотечные программы может также ждать поэтапное изменение. Брокер добавил, что сейчас можно с уверенностью прогнозировать падение количества сделок. Ракута подчеркнул ,что также будет снижаться и число заявок на ипотеку в банки.

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Фото: Piter.tv